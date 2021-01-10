وزير الرياضة: استضافة مونديال اليد تحدٍ كبير للدولة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتخب الوطني لكرة اليد استفاد من وديتي اليابان قبل انطلاق المونديال. وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس " :" هناك احتياطات غير طبيعية من أجل استضافة مونديال اليد، صالة السادس من أكتوبر تتضمن مقرا للاتحاد الدولي وأكاديمية للاتحاد الأفريقي. وأكد وزير الشباب أن تنظيم مونديال اليد يعد تحديا كبيرا للدولة المصرية. مشيرا إلي قدرة الدولة المصرية في الوقت الحالي لاستقبال أكبر المسابقات والأحداث العالمية.

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