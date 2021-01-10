ميلان يفوز 2-0 على تورينو ويواصل تصدر الدوري الإيطالي

نجح فريق أي سي ميلان في الفوز بهدفين على تورينو ، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي .

وتقدم رافائيل لياو بالهدف الأول في الدقيقة 25 ثم جاء الهدف الثاني عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 36 من ضربة جزاء .

وبدأ ميلان بتشكيل مكون من: