نادر شوقي: زيزو يملك عرضا بـ 2.5 مليون يورو والزمالك يرفض بيعه

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، عن قيمة العقد الذي تقدم لنادي الزمالك لضم اللاعب أحمد سيد زيزو من أحد الأندية الإماراتية.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن أحد الأندية الإماراتية تقدم لضم زيزو بعرض قيمته 2.5 مليون يورو.

وتابع:" الزمالك يرفض التفريط في أي لاعب من لاعبيه خلال الفترة الحالية، وأنا أرى أن هذا الأمر سيئ للغاية.

وأشار شوقي الى أنه، تمت مهاجمتي كثيرًا من جمهور النادي الأهلي خلال فترة انتقال رمضان صبحي وآخرين، وقيل إنني أفكك الفريق.

وأكمل: "أتمنى أن يرى مسؤولو الأندية أن الوكلاء ما هم الا خطوة لانضمام اللاعبين الى الأندية الأوروبية؛ وجود لاعب مصري مرغوب فيه بالأندية الأوروبية شرف كبير ولابد أن ندعمه.

وأضاف شوقي، أنه لا علاقة له بمصطفى محمد لكنه يملك معلومة أن أندية أوروبية كثيرة ترغب في ضمه.

وصرح شوقي أن زيزو يملك حق الانتقال الى أي ناد في بداية يناير المقبل، وذلك سوف يضر الزمالك فانه لن يستفيد من اللاعب تمامًا.