مانشستر يونايتد يفوز 1-0 على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على واتفورد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب أولد ترافورد، في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 5 عن طريق ماكتومناي.

وبدأ مان يونايتد بتشكيل مكون من: