نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على واتفورد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب أولد ترافورد، في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء الهدف الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 5 عن طريق ماكتومناي.
وبدأ مان يونايتد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: دين هندرسون
الدفاع: أليكس تيلليس - إريك بايلي – أكسيل توانزيبي – براندون ويليامز
الوسط: خوان ماتا – فان دي بيك – سكوت ماكتوميناي
الهجوم: ماسون جرينوود – دانييل جيمس - جيسي لينجارد
وتواجد على مقاعد البدلاء: دي خيا – نيمانيا ماتيتش – إيجالو – فريد – برونو فيرنانديز – أنتوني مارسيال – هاري ماجواير – وان بيساكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر يونايتد يفوز 1-0 على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.