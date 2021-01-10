متحدث صن داونز: سيرينو لن ينتقل للأهلي في الميركاتو الحالي.. وجيرالدو خارج حساباتنا

قال خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي: إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي وخاصة بعدما حقق الثلاثية.

وأكد خالد علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أما بالنسبة لسيرينو، فإن نادي صن داونز أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن باب المفاوضات تم غلقه نهائيًا ".

وتابع: "الأمر واضح وسيرينو لن ينتقل إلى الأهلي في الوقت الجاري والبيان كان واضحا".

وعلق علي، على المفاوضات مع لاعبين مصريين من أجل ضمهم إلى صفوف نادي صن داونز.

وأكد :"نادي صن داونز يتابع عددا من اللاعبين المصريين لضم أحدهم في الفترة المقبلة".

وتابع: "بكل تأكيد صن داونز يراقب لاعبين مصريين من أجل ضمهم، وبكل تأكيد أي لاعب من الأهلي سيكون تحت أنظارنا".

وعن التعاقد مع جيرالدو: "لم نفكر في جيرالدو مهاجم الأهلي ولم يتم عرضه علينا".