ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ولم يستطع لاعبو ريال مدريد خطف هدف التقدم في النصف الأول من المواجهة، ولم يشكل الميرنيجي خطورة على مرمى صاحب الأرض.
وفشل الريال في تسديد أي كرة على مرمى خصمه في الشوط الأول من المباراة.
وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الملكي في الشوط الثاني خطف هدف الفوز، وأشرك زين الدين زيدان، لاعب الوسط فالفيردي وإيسكو وأيضا المهاجم ماريانو دياز من أجل تنشيط الهجوم.
ورغم التبديلات فشل الملكي في تحقيق الفوز واكتفى بالخروج بنقطة من ملعب أوساسونا.
يذكر أن الريال سجل هدفين خلال المباراة لكنهما ألغيا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".
وفشل ريال مدريد في الارتقاء ولو مؤقتا بصدارة الليجا، ورفع الميرينجي رصيده إلى النقطة 37، خلف المتصدر أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ38 نقطة.
ولعب ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – لوكاس فاسكيز
خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش
خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما - أسينسيو
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