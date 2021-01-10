3 رجال أعمال تدخلوا لإعادة نجم رحل عن الأهلي.. والادارة رفضت| تفاصيل

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بحديثه عن وجود 3 رجال اعمال تدخلوا لاعادة نجم رحل عن الأهلي مؤخرا.
وأكد سيف زاهر في برنامجه ملعب "اون تايم"، المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، ان إدارة الأهلي رفضت الفكرة وشددت على رفضها اتمام الصفقة.
وفي سياق آخر قرّرت إدارة الأهلي سفر الفريق الأول للمشاركة في مونديال العالم للأندية على متن طائرة خاصة.
واستقر مجلس إدارة الأهلي على سفر محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في مونديال العالم للأندية الذي سينطلق أول فبراير المقبل.
وكشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي والمتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ الإعداد لرحلة المونديال عبر اجتماعات عدة جرت على مدار الساعات الماضية من خلال الفيديو كونفرانس.
وأرسل الأهلي قائمة الفريق المبدئية للاتحاد الدولي لكرة القدم وضمّت 35 لاعبًا يتم تقليصهم قبل نهاية الشهر الجاري إلى 23 لاعبًا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل في الدوري.
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