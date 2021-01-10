المصري: ناد فرنسي يفاوضنا للتعاقد مع كريم العراقي .. ونتمنى عودة العلاقات مع الأهلي

قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن النادي المصري يقدم مستويات مميزة للغاية مع علي ماهر، إلا أن إدارة النادي غير راضية عن تلك النتائج بسبب التعادلات.

وأكد الخولي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنا أقرب إلى الفوز في جميع المباريات وخاصة في اللقاء الأخير أمام الاتحاد السكندري والمباراة كانت من جانب واحد ولكن كان هناك عدم توفيق للمصري".

وتابع: "نملك فريقا يحمل ثقلا بسبب مجموعة اللاعبين الجيدين الذي يمتلكه النادي".

وعن رحيل كريم العراقي: "هناك كلام من أجل رحيل كريم العراقي، وهناك ناد فرنسي تحدث معنا من أجل الحصول على العراقي".

وعلق الخولي على مفاوضات النادي الأهلي مع النادي البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات كريم العراقي.

وأكد :"لو الأهلي فاوضنا لضم كريم العراقي فنحن لا نمانع في رحيل اللاعب إذا كان العرض مناسبا، لا نمانع في رحيل اللاعب إلى الأهلي أو ناد أخر ولكن ننتظر عرضا رسميا.

وشدد: "نتمنى عودة العلاقات مع النادي الأهلي. والمصري علاقته جيدة بجميع الأندية".