قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن النادي المصري يقدم مستويات مميزة للغاية مع علي ماهر، إلا أن إدارة النادي غير راضية عن تلك النتائج بسبب التعادلات.
وأكد الخولي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنا أقرب إلى الفوز في جميع المباريات وخاصة في اللقاء الأخير أمام الاتحاد السكندري والمباراة كانت من جانب واحد ولكن كان هناك عدم توفيق للمصري".
وتابع: "نملك فريقا يحمل ثقلا بسبب مجموعة اللاعبين الجيدين الذي يمتلكه النادي".
وعن رحيل كريم العراقي: "هناك كلام من أجل رحيل كريم العراقي، وهناك ناد فرنسي تحدث معنا من أجل الحصول على العراقي".
وعلق الخولي على مفاوضات النادي الأهلي مع النادي البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات كريم العراقي.
وأكد :"لو الأهلي فاوضنا لضم كريم العراقي فنحن لا نمانع في رحيل اللاعب إذا كان العرض مناسبا، لا نمانع في رحيل اللاعب إلى الأهلي أو ناد أخر ولكن ننتظر عرضا رسميا.
وشدد: "نتمنى عودة العلاقات مع النادي الأهلي. والمصري علاقته جيدة بجميع الأندية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصري: ناد فرنسي يفاوضنا للتعاقد مع كريم العراقي .. ونتمنى عودة العلاقات مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.