مروان حمدي: كنت قريبا من اللعب لـ الأهلي قبل الانتقال لـ المقاصة

قال مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الفيومي، قادر على صناعة الفارق مع أي فريق من خلال تعامله الجيد مع اللاعبين لإظهار كل الإمكانيات.

وأكد مروان حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك عدد كبير من اللاعبين رحلوا عن صفوف مصر المقاصة لكن الكابتن إيهاب جلال قادر على حفاظ على شكل وأداء ونتائج النادي الفيومي".

وعلق مهاجم نادي مصر المقاصة: "لم أوقع للنادي الأهلي، لكن كان هناك كلام من جانب النادي الأهلي وفاوضني أثناء تألقي مع نادي النصر".

وتابع: "هناك بعض الوكلاء أيضًا تحدثوا معي لانضمامي إلى الأهلي لكن لم يكن هناك أية مفاوضات رسمية".

وأضاف حمدي، أن عقده مع نادي مصر للمقاصة سينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

وأكمل: "عقدي مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم المقبل واقتربت من التجديد للنادي الفيومي".

وعن إنضمامه من جديد لصفوف منتخب مصر، شدد: "لم يتحدث معي أي عضو من منتخب مصر لكن الكابتن حسام البدري يتابعني ويثق في قدراتي وأركز مع المقاصة من أجل الانضمام إلى صفوف الفراعنة".