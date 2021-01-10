مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك تعاهدوا على الفوز بالدوري.. والعدل سر الانتصارات

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف لاعبي الزمالك من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وكيف يستعد ابناء ميت عقبة للتويج بالبطولة.

وقال عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن لاعبي الزمالك تعاهدوا على التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، ولن يتأثروا بأي أهواء خارجية.

وأضاف عبد الهادي أن، الدوري هذا العام زملكاوي، لإرضاء ومصالحة الجماهير وما حدث في بطولة إفريقيا لم يتخطاه اللاعبون بسهولة، ومرحلة احلال مجلس الإدارة كانت نقطة سلبية للاعبين وتأثروا بها.

وتابع:" اللاعبون كما نشاهد في تطور كبير من مباراة لأخرى والأداء لن يتراجع، لأن المران دائمًا قوي للغاية، والتشكيل الأساسي لن يصبح ثابتًا أبدًا، والتدوير قائم بين اللاعبين وما يقيم مشاركة اللاعب فنيًا هو المران.

وأشار عبد الهادي الى أن، مقياس انتصارات الزمالك العدل في الملعب، ولا نفوز بأي طريقة أخرى، ولا نلتفت الى السوشيال ميديا نهائيًا.

وأكمل:" مصطفى محمد مستمر وفرجاني ساسي حضر مران اليوم ومصطفى فتحي يعاني من اصابة ويعمل عليها، ولا يوجد ما يقال عبر منصات التواصل الإجتماعي.