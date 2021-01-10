الرياضة

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

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أحمد جودة - القاهرة - فرط فريق ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا اليوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

وأثرت أرضية الملعب على أداء لاعبي الفريقين ولم يكن هناك العديد من الفرص الخطيرة على المرميين، بسبب الاجواء الباردة والثلوج التي غطت أجزاء كبيرة من الملعب.

ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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