الرياضة

لقاءان بمجموعة سيناء وتأجيل الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر أ من دوري القسم الثالث ، والتي تضم فرق سيناء ، إقامة مباريتان وتأجيل الثالثة .

شباب الخربة و 6 أكتوبر

إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد 6 أكتوبر عند نقطتين .

بالوظة و نجمة سيناء

إنتهت بفوز النجمة بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد بالوظة بلا نقاط .

وتم تأجيل لقاء النصر و أبي صقل وفيما يلي ترتيب المجموعة :

شباب الخربة ٤ نقاط
نجمة سيناء ٤ نقاط
6 أكتوبر نقطتين
أبي صقل نقطة واحدة
شباب أقطية نقطة واحدة
بالوظة بلا نقاط
النصر بلا نقاط

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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