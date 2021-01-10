نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءان بمجموعة سيناء وتأجيل الثالثة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر أ من دوري القسم الثالث ، والتي تضم فرق سيناء ، إقامة مباريتان وتأجيل الثالثة .
شباب الخربة و 6 أكتوبر
إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد 6 أكتوبر عند نقطتين .
بالوظة و نجمة سيناء
إنتهت بفوز النجمة بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد بالوظة بلا نقاط .
وتم تأجيل لقاء النصر و أبي صقل وفيما يلي ترتيب المجموعة :
شباب الخربة ٤ نقاط
نجمة سيناء ٤ نقاط
6 أكتوبر نقطتين
أبي صقل نقطة واحدة
شباب أقطية نقطة واحدة
بالوظة بلا نقاط
النصر بلا نقاط