نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءان بمجموعة سيناء وتأجيل الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر أ من دوري القسم الثالث ، والتي تضم فرق سيناء ، إقامة مباريتان وتأجيل الثالثة .

شباب الخربة و 6 أكتوبر

إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 4 ، فيما وصل رصيد 6 أكتوبر عند نقطتين .

بالوظة و نجمة سيناء

إنتهت بفوز النجمة بهدف دون رد ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، فيما تجمد رصيد بالوظة بلا نقاط .

وتم تأجيل لقاء النصر و أبي صقل وفيما يلي ترتيب المجموعة :

شباب الخربة ٤ نقاط

نجمة سيناء ٤ نقاط

6 أكتوبر نقطتين

أبي صقل نقطة واحدة

شباب أقطية نقطة واحدة

بالوظة بلا نقاط

النصر بلا نقاط