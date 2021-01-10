نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دسوق ومطوبس وكوم حماده وخسارة الزعفران وتعادل بلطيم في القسم الثالث في المقال التالي
وفاز مركز شباب كوم حماده خارج ملعبه على نظيرة فريق سيدي سالم بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتغلب مطوبس على الحامول 3-0.
وخسر اتحاد بسيون على ملعبه من سبورتنج كاسل 1-4 وحقق عثماثون الفوز على الزعفران 3-1 بملعب طنطا.
وخسر شباس الشهداء على ملعب دسوق من فريق صيد الحلة 0-1 وحسم التعادل الإيجابي لقاء سيدي غازي مع بلطيم 1-1.
ونجح نادي كوم حماده في تخطي كمين مركز شباب الحنفي بالفوز 3-1.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- شباب كوم حماده 16 نقطة
2- صيد المحلة 15 نقطة
3- سمنود 13 نقطة
4- الحامول 11 نقطة
5- بلطيم 11 نقطة
6- عثماثون 10 نقاط
7- شباس الشهداء 9 نقاط
8- سيدي غازي 9 نقاط
9- دسوق 8 نقاط
10- سيدي سالم 7 نقاط
11- كوم حماده 6 نقاط
12- كاسل 6 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- الزعفران 4 نقاط
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- مطوبس نقطة وحيدة