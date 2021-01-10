نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دسوق ومطوبس وكوم حماده وخسارة الزعفران وتعادل بلطيم في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي دسوق فوزا هاما خارج ملعبه على حساب سمنود بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع السابع للمجموعة الـ 8 من دوري القسم الثالث.

وفاز مركز شباب كوم حماده خارج ملعبه على نظيرة فريق سيدي سالم بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتغلب مطوبس على الحامول 3-0.

وخسر اتحاد بسيون على ملعبه من سبورتنج كاسل 1-4 وحقق عثماثون الفوز على الزعفران 3-1 بملعب طنطا.

وخسر شباس الشهداء على ملعب دسوق من فريق صيد الحلة 0-1 وحسم التعادل الإيجابي لقاء سيدي غازي مع بلطيم 1-1.

ونجح نادي كوم حماده في تخطي كمين مركز شباب الحنفي بالفوز 3-1.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- شباب كوم حماده 16 نقطة

2- صيد المحلة 15 نقطة

3- سمنود 13 نقطة

4- الحامول 11 نقطة

5- بلطيم 11 نقطة

6- عثماثون 10 نقاط

7- شباس الشهداء 9 نقاط

8- سيدي غازي 9 نقاط

9- دسوق 8 نقاط

10- سيدي سالم 7 نقاط

11- كوم حماده 6 نقاط

12- كاسل 6 نقاط

13- الحنفي 4 نقاط

14- الزعفران 4 نقاط

15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة

16- مطوبس نقطة وحيدة