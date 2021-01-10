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ميلان يهزم تورينو ويحافظ على الصدارة

استعاد ميلان اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام يوفنتوس وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2 - صفر على تورينو مساء السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على مضيفه بينفينتو 4 - 1. ميلان يهزم تورينو ويحافظ على الصدارةاستعاد ميلان اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام يوفنتوس وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2 - صفر على تورينو مساء السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على مضيفه بينفينتو 4 - 1. على استاد "سان سيرو" في مدينة ميلانو، استعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام يوفنتوس 1 - 3 في المرحلة الماضية. وحقق ميلان الفوز على تورينو جار يوفنتوس، وذلك بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل لياو وفرانك كيسي في الدقيقتين 25 و36 من ضربة جزاء. ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة، وتجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

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