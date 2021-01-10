أعلن النادي الإسماعيلي المصري سلبية مسحة كورونا قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه الرجاء المغربي في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال المقررة يوم الإثنين المقبل. وقال الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر": "الحمد لله.. سلبية عينة مسحات كورونا لجميع أفراد البعثة". ووصلت بعثة الإسماعيلي إلى المغرب أمس الجمعة وخاض الفريق أول تدريباته اليوم السبت تحت الأمطار الغزيرة على الملعب الفرعي لستاد مراكش الكبير. وحقق الإسماعيلي الفوز في لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في شهر فبراير 2019 بهدف دون رد سجله التونسي فخر الدين بن يوسف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل موقعة الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.