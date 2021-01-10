الاتحاد يخوض تدريبات شاقة استعدادًا للجونة.. صور

يخوض الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات وتصحيح المسار للتخلص من كافة الأخطاء التي حدثت في الجولات الماضية . ويأمل حسام حسن في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية مع نادي الاتحاد السكندري من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر. وفي وقت سابق طالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المصري من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر. وقرر محمد مصيلحي صرف مستحقات اللاعبين عقب تحقيق الفوز على طلائع الجيش والحصول على ثلاثة نقاط . وانتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري والمصري ، بالتعادل الايجابي"1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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