منتخب اليد يواصل تدريباته قبل مباراة افتتاح المونديال أمام تشيلي

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباته الجادة تحت إشراف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة روبيرتو جارسيا المدير الفني الأسباني للمنتخب ومجدي أبو المجد المدرب العام وذلك في معسكره الأخير بالقاهرة إستعدادا لخوض غمار منافسات بطولة العالم للرجال في نسختها رقم ٢٧ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من الشهر الجاري .

وأعطي روبيرتو جارسيا تعليماته للاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصي جهد في تنفيذ الجمل الفنية والخططية اليومية لتطبيقها في مباريات المونديال خاصة في مباراة الإفتتاح الأولي للبطولة أمام منتخب تشيلي بطل أمريكا الجنوبية وصاحب التطور الملحوظ في مستوي لاعبيه خلال العام الماضي.

وعلي الرغم من التكتم الشديد الذي يحيط بمعسكر المنتخب الحالي بسبب السياج الحديدي الذي فرصه باروندو علي اللاعبين لعدم تشتيت ذهنهم قبل الساعات الأخيرة لإنطلاق البطولة يوم الأربعاء المقبل إلا أن هناك حالة من التفاؤل ممزوج بالأمل تسود بين لاعبي المنتخب الوطني حيث هناك إصرار كبير من جميع لاعبي المنتخب لتحقيق مفاجأت في المونديال علي غرار ما حدث في بطولة العالم السابقة بألمانيا والدنمارك ٢٠١٩ والتي حجز الفراعنة خلالها مكانا بين أفضل ثماني دول في العالم لأول مرة منذ عشرون عاما .

ويضع باروندو الرتوش الأخيرة في تدريباته اليومية للمنتخب علي النواحي الفنية خاصة ويعقب ذلك محاضرة داخل الملعب لشحن الناحية النفسية للاعبين والتي يوليها باروندو إهتماما بنفس القدر للنواحي الخططية والتكتيكية .

ويضم المنتخب الوطني في معسكره الأخير الحالي كل من كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد لحراسة المرمي .ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسري وعمر سامي في مركز الجناح الأيمن . ويحيي خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل ومصطفي خليل ومصطفي بشير في مركز الظهير الأيمن . وفِي مركز صانع الألعاب كل من أحمد هشام وإسلام حسن وسيف الدرع وأحمد خيري .

وفِي مركز الظهير الأيسر كل من يحيي الدرع وعلي زين وحسن قداح . وعلي الدائرة محمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصري وأحمد عادل ورسام نوار وخالد وليد .

وفِي مركز الجناح الأيسر عمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه .

ويتكون جهاز المنتخب الوطني إستعدادا للمونديال بكل من باروندو جارسيا مديرا فنيا ومجدي أبو المحد مدربا عاما ورودريجو مخططا للأحمال ومحمد إمام محلل للأداء الفني والدكتور محمد شوقي طبيبا للمنتخب الوطني .

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صيحي وزير الشباب والرياضة زار معسكر المنتخب الوطني بمحل إقامته بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة بمدينة نصر.

وحرص الوزير علي رفع معنويات لاعبي المنتخب موجها كلماته للاعبين أن جماهير مصر تنتظر تميزكم في البطولة وتقديم عروض رائعة خلال مباريات المونديال.