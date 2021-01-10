حازم إمام: الزمالك مش بيقف على حد والمثلوثي صفقة قوية

عبر حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته لتحقيق الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.
وقال حازم إمام في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" يوسف أوباما من أفضل اللاعبين في مركز 10 في أفريقيا ويقدم أداء جيدا للغاية داخل الملعب ".
وأكد حازم إمام أنه يأمل في استمرار ثنائي الفريق فرجاني ساسي ومصطفى محمد داخل صفوف الفريق .
وتابع حازم إمام :" مع احترامي للجميع نادي الزمالك مش بيقف على حد .. وصفقة حمزة المثلوثي ناجحة ولديه قدرات هائلة ".
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