نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج لمهاجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك الفوز على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن إمام عاشور، لاعب ونجم نادي الزمالك، أفضل بديل لفرجاني ساسي، اللاعب التونسي في وسط ميدان الفريق الأبيض.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "على الزمالك تسويق فرجاني ساسي والموافقة على بيعه والاستفادة من وراءه ماديًا خاصة أن إمام عاشور قادر على تعويضه".

وتابع: "عمر السعيد حصل على فرص كثيرة مع نادي الزمالك ومع ذلك لم يقدم أوراق نجاحه نهائيًا ويجب التعاقد مع مهاجم أخر ليكون بديل لمصطفى محمد حتى لو استمر مصطفى محمد فالزمالك يحتاج لمهاجم أخر".