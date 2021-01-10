حازم إمام: ساسي ومصطفى محمد ركائز أساسية ولكن الزمالك لا يقف على لاعب

أكد حازم إمام، لاعب الزمالك، أنه تحدث بشكل ودي مع الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، بشأن ملف استمراراهما مع الفريق الأبيض.
وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" أتمنى أن يستمر ساسي ومصطفى محمد مع الزمالك، لكن في النهاية فالفريق لا يقف على أحد مع احترامي للجميع".
وأضاف:" يوسف أوباما من أفضل اللاعبين في مركز 10 بأفريقيا، الزمالك يمتلك أكتر من لاعب مميز في كل المراكز".
وأتم:" مع احترامي لمصطفى محمد لكن نملك في الزمالك العديد من اللاعبين في هذا المركز ومنهم عمر السعيد والزمالك أمامه فترة انتقالات يمكنه استقدام لاعبين مميزين في هذا المركز".
واستطاع الزمالك أن يواصل نتائجه المميزة في البطولة المحلية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد.
وأصبح الزمالك يتقاسم صدارة الدوري مع غريمه الأهلي برصيد 13 نقطة مع امتلاك كل فريق مباراة مؤجلة وهيّ مواجهة القمة ضمن الجولة الرابعة.
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