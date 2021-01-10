نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد 17 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب أنفيلد رود.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ولكن بفارق الأهداف عن الريدز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم 17 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.