الساحرة والفوهرر .. شاهد كيف حكم هتلر كرة القدم في العالم؟

كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى، ما جعلها دائما من بين الأدوات المحببة لدى صناع السياسية حول العالم لتوسيع سلطتهم واستغلالها في الدعاية.

وفي الحلقة الخامسة من برنامج "البابا" على قناة موقع "دوت الخليج" على يوتيوب، نشاهد معكم كيف وظف الزعيم النازي "أدولف هتلر" عن طريق وزير البروباجندا الداهية، جوزيف جوبلز، شغف الألمان والعالم لكرة القدم خاصة، والرياضة عامة لخدمة أهداف "الرايخ الثالث".

كما تظهر الحلقة حقيقة الأساطير المنسوجة حول علاقة هتلر ونظامه الديكتاتوري بنادي شالكة الألماني، وعدائه لناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

ترصد حلقة "البابا" أيضًا المراحل الرئيسية لتطور استغلال النازيين لكرة القدم في الفترة مابين عامي 1933 حيث تولى هتلر الحكم، و1945 عند هزيمته في الحرب العالمية الثانية، ومدى نجاحهم في هذه المهمة، مع وجود نموذج مواز لعلاقة السلطة بالكرة يمثله الزعيم الفاشي الإيطالي موسوليني.

برنامج "البابا" تقديم وإعداد حسام حسن، وتصوير نور المصري، ومونتاج غفران رفاعي، وفكرة أبانوب نبيل، تشاهدونه في كل يوم جمعة الساعة الثانية ظهرًا.

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