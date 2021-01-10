أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج حسام حسن مهاجم سموحة حال رحيل مصطفى محمد. وقال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" قدوم باسم مرسي للزمالك سيكون مخاطرة رغم أنه تدرب قبل ذلك مع باتشيكو". وأضاف:" لو كان الاختيار بيدي سأختار مصطفى محمد عن فرجاني ساسي لان عمره لا يزال صغير ورقم عقده اقل". وأوضح:" مع احترامي لمستوى ساسي فالمبلغ الذي يرغب في الحصول عليه للتجديد والذي يصل لـ 60 مليون جنيه في الموسم مرتفع جدا مقارنة بأرقام باقي الفريق". وتابع:" اللاعب لم يحصل مع الزمالك على الدوري وافريقيا وحتى الكونفدرالية كان اللاعب مصاب". وأتم: "مستحيل دفع هذا الرقم لساسي وقيمته لا تتخطى الـ 25 مليون جنيه لانه لاعب محترف، ويجب التفكير في باقي اللاعبين في حالة دفع 60 مليون جنيه لساسي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمال حمزة: باسم مرسي لا يصلح للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.