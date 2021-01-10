نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ديبورتيفو ألافيس، في إطار مباريات الجولة العشرين، من منافسات الدوري الإسباني، يوم السبت 23 يناير، على ملعب ميندزوروتزا.

وخلال الأسبوع المقبل سيواجه ريال مدريد نظيره أتليتك بلباو، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني.

ويحتل الميرنجي المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، الذي لديه 3 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وخاض الملكي الجولة التاسعة عشر من الليغا مقدمًا، أمام أتليتك بلباو، بسبب مشاركته في السوبر الاسباني، وفاز حينها يوم 15 ديسمبر الماضي، بثلاثية مقابل هدف.