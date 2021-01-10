نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن قرار جديد بشأن موقف الدوري أثناء أولمبياد طوكيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثة، أنه ينتظر موافقة الأمن لإعلان جدول مباريات الدوري حتى الجولة الرابعة عشر.

وقال محمد الشواربي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن هناك مشروعا لجدول الدوري حتى نهايته، مؤكدا أن الدوري سينتهي 30 سبتمبر المقبل.

وأتم، أن الدوري سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو المقبلة وذلك تم الاستقرار عليه.