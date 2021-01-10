الرياضة

اتحاد الكرة يعلن قرار جديد بشأن موقف الدوري أثناء أولمبياد طوكيو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثة، أنه ينتظر موافقة الأمن لإعلان جدول مباريات الدوري حتى الجولة الرابعة عشر. 

وقال محمد الشواربي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن هناك مشروعا لجدول الدوري حتى نهايته، مؤكدا أن الدوري سينتهي 30 سبتمبر المقبل.

وأتم، أن الدوري سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو المقبلة وذلك تم الاستقرار عليه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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