نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوضح موقف زيزو من الاستمرار مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك الفوز على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف.

وعلق أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على العرض المقدم إلى أحمد سيد زيزو، مهاجم نادي الزمالك.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد سيد زيزو مستمر في صفوف نادي الزمالك ولن يرحل في الفترة الجارية".

وتابع: "زيزو أحد الركائز الأساسية داخل صفوف نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري".

وعن رحيل مصطفى محمد عن صفوف نادي الزمالك، شدد: "مصطفى محمد سيتم حسم مصيره من قبل إدارة نادي الزمالك".