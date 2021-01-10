نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود فريق برشلونة الإسباني مجددًا لمنافسات الليغا، يوم الأحد 24 يناير الحالي، بمواجهة إلتشي في إطار مباريات الجولة العشرين، وبداية الدور الثاني من البطولة.

ويستضيف إلتشي نظيره برشلونة على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، في الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الدور الأول تأجلت بسبب بداية برشلونة المتأخرة هذا الموسم، ولم تُلعب هذه المواجهة حتي الآن.

وسيخوض البارسا يوم الأربعاء المقبل مواجهة ريال سوسيداد، في الدور نصف النهائي في كأس السوبر الاسباني.

وتجمع المواجهة الاخري بين فريقي ريال مدريد، وأتليتك بلباو، التي ستقام يوم الخميس، على ان تُلعب المباراة النهائية يوم الأحد 17 يناير.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الثامن عشر، برصيد 16 نقطة.