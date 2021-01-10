نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان ينافس ليفربول على نجم شالكه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يخطط لمنافسة ليفربول الإنجليزي على أحد نجوم خط الدفاع الذي يلعب في الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ميلان يسعى في شهر يناير الحالي للتعاقد مع مدافع جديد كأولوية بسبب كثرة الإصابات.
وألمح الموقع الإيطالي أنه على الرغم من أن ميلان كان يفضل التعاقد مع الفرنسي محمد سيماكان نجم دفاع ستراسبورج وأنه وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات لكن الروسونيري عاد إلى فتح ملف التركي أوزان كاباك جديد كأولوية بسبب كثرة الإصابات.
وأكد الموقع الإيطالي أن ميلان عرض مبلغ 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل التعاقد سيماكان لكن ستراسبورج يرغب في الحصول على 20 مليون يورو.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن هذه الصفقة قد تحسم في النهاية مقابل 18 مليون يورو ولكن ميلان يخشى المزايدة عليه في صفقة سيماكان لذلك عاد للتواصل مجددًا مع شالكه بشأن كاباك كخطة بديلة في حالة فشل التعاقد مع نجم الدفاع الفرنسي.
وأوضح الموقع الإيطالي أن ليفربول يعتبر أكثر نادي ينافس ميلان على التعاقد مع أوزان كاباك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.