نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يهاجم فاروق جعفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك سابقًا، أخطأ في موقفه وتصريحاته تجاه عبدالله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن فاروق جعفر دائم إثارة الجدل وهو شخص مسئول واخطأ بتوجيه تلك التصريحات تجاه عبدالله جمعة".

وتابع: "ولكن عبدالله جمعة أخطأ هو الأخر بالرد على الكابتن فاروق جعفر وكان يجب أن يكون الرد من قبل مسئولي الزمالك وليس من جانب اللاعب".