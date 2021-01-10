نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب منتخب مصر السابق: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الزمالك الفوز على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن نادي الزمالك سيفوز بلقب الدوري في النسخة الجارية.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نادي الزمالك يقدم مستوى طيب ونتائج إيجابية وسيكون بطل الدوري في النسخة الجارية".

وتابع: "نادي الزمالك يمتلك فريق قوي في الموسم الجاري وسينجح في حسم لقب الدوري في النسخة الجارية في ظل الكرة الممتعة التي يقدمها الفريق الأبيض".