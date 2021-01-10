نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فرنسي يهدد صفقة الأهلي المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن النادي المصري يقدم مستويات مميزة للغاية مع علي ماهر إلا أن إدارة النادي غير راضية عن تلك النتائج بسبب التعادلات.

وأكد محمد الخولي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنا أقرب إلى الفوز في جميع المباريات وخاصة في اللقاء الأخير أمام الاتحاد السكندري والمباراة كانت من جانب واحد ولكن كان هناك عدم توفيق للمصري".

وتابع: "نملك فريق يحمل ثقل بسبب مجموعة اللاعبين الجيدين الذي يمتلكه النادي".

وعن رحيل كريم العراقي: "هناك كلام من أجل رحيل كريم العراقي، وهناك نادي فرنسي تحدث معنا من أجل الحصول على العراقي".