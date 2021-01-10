هل يؤثر كورونا على مستوى مبابي؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا سببا رئيسيا في تراجع مستوى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إلى أن مبابي يعاني مؤخرًا من تراجع في آداؤه سواء على المستوى البدني أو المراوغات والصراعات الثنائية في المباريات كما أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان صرح مؤخرًا أن مبابي في حاجة إلى تحسين آداؤه.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لم يعد حاسمًا كما كان وتراجع آداؤه بشكل ملحوظ وأنه هناك شكوك أن يكون حدث ذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

وقامت الصحيفة الفرنسية بسؤال جان برنارد فابر وهو طبيب متخصص في دراسة فيروس كورونا عن إمكانية تأثر مبابي بدنيًا وعصبيًا عقب إصابته بالفيروس.

وقال برنارد فابر في تصريحات نقلتها الصحيفة الفرنسية: "يجب أن نفكر في إمكانية حدوث ذلك بسبب كورونا، لقد حاولنا في دراستنا معرفة إمكانية ظهور التعب واضطراب الجهاز العصبي أثناء بذل جهد كبير لدى الذين أصيبوا وظهرت لديهم أعراض".

وأضاف: "ربما يكون هذا بالفعل جزءا من آثار الإصابة بكورونا، رغم أن العديد من اللاعبين الذين أصيبوا بالفيروس ظلوا بصورتهم الأولى، وهذا ليس في فرنسا فقط".

وعما إذا ما يحدث لمبابي من إجهاد قد يكون أكثر بسبب التدريب المفرط أم أنه مرتبط بفيروس كورونا, اختتم برنارد فابر حديثه قائلًا: " ربما كلاهما".