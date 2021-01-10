اتحاد الكرة: الدوري سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو

أكد محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، إنه ينتظر موافقة الأمن لإعلان جدول مباريات الدوري حتى الجولة الرابعة عشرة.

وقال محمد الشواربي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن هناك مشروعا لجدول الدوري حتى نهايته، مؤكدا أن الدوري سينتهي 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الدوري سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو المقبلة وذلك تم الاستقرار عليه.