محمد فاروق: مباراة الأهلي والمريخ السوداني مهددة بالتأجيل

قال الإعلامي محمد فاروق، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الاهلي، يدرس إقامة معسكرا مبكرا للفريق الأول قبل مونديال كأس العالم للأندية.
وأضاف محمد فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، أن بيتسو موسيماني يدرس إقامة معسكر مبكر للفريق بسبب فيروس كورونا، ومحاولة السيطرة علي الفيروس بين اللاعبين قبل انطلاق المونديال.
وتابع أن موسيماني يحاول علي قدر المستطاع عدم مخالطة اللاعبين مع أحد قبل المونديال خوفا عليهم من العدوى من الفيروس، وأن تكون القائمة بالكامل خالية من الفيروس.
وأشار إلى أن مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في دوري المجموعات بأبطال إفريقيا، مهددة بالتأجيل، في حال تخطي القلعة الحمراء الأدوار الأولي واللعب في الدور قبل النهائي.
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