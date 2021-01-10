الاتحاد القطري يعلن انتهاء أزمة «مددي» قبل مونديال اليد في مصر

كشف أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، عن انتهاء أزمة أحمد مددي، والذي كان مهددا بالغياب عن المشاركة في بطولة العالم، التي ستجرى في مصر منتصف الشهر الجاري، بسبب التزام اللاعب بحضور دورة تأسيسية تابعة لجهة عمله.

وأكد الشعبي أنه بعد أن تم عرض الأمر على المسؤولين، لم يتوانوا عن تقديم الدعم والمساندة للمنتخب القطري من خلال احتواء هذا الأمر، وإعطاء اللاعب الفرصة للمشاركة مع المنتخب ،الذي يحتاج إلى تواجده باعتباره أفضل جناح في قارة آسيا.

وأكد رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، في تصريحات صحفية أن اللاعب سيكون متواجدًا في قائمة المنتخب، الذي سيشارك ببطولة العالم لكرة اليد التي ستجرى في مصر الشهر الحالي.

وعن حظوظ منتخب قطر، في المنافسة بالمجموعة الثالثة التي سيلعب فيها إلى جانب كرواتيا وأنجولا واليابان، قال: "الحظوظ قائمة بالتأكيد، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل قوة المنتخبات المشاركة".

وأشار إلى أن عملية التحضير وصلت لمراحلها الأخيرة مع الاقتراب من المغادرة إلى مصر، مؤكدا أن جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على عملية الإعداد والتحضير، وحالت دون تمكن الفريق القطري من الوصول لأفضل مراحل الجاهزية، خاصة أنه لم يتمكن من أقامة معسكر خارجي.

وتابع أنه تم الاكتفاء بمعسكر الدوحة، وخوض عدد من المباريات الودية مع منتخب الأندية، سواء على مستوى اللاعبين العرب أو المحترفين، بالإضافة إلى مواجهة إسبانيا والأرجنتين وتونس في البطولة الدولية الودية.