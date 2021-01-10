مواعيد المباريات اليوم الأحد 10 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 10 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة روما وإنتر ميلان في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي: الدوري الإسباني ليفانتي × إيبار | 03:00 مساءً | بي إن سبورتس 3 قاديش × ديبورتيفو ألافيس| 05:15 مساءً | بي إن سبورتس 3 بلد الوليد × فالنسيا | 10:00 مساءً | بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي روما × انتر ميلان | 01:30 مساءً | بي إن سبورتس 4\ 1 أودينيزي × نابولي | 04:00 مساءً | بي إن سبورتس 4\1 يوفنتوس × ساسولو | 09:45 مساءً | بي إن سبورتس 4\1 الدوري الألماني أوجسبورج × شتوتجارت 04:30 مساءً | بي إن سبورتس 5 أرمينيا بيليفيلد × هيرتا برلين 07:00 مساءً | بي إن سبورتس5

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