الرياضة

بيانيتش يعاني في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يعاني البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، من عدم المشاركة الأساسية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية: لم يشارك ميراليم بيانيتش مع برشلونة، سوي في 40% من إجمالي الدقائق المتاحة هذا الموسم، منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وأشارت: بعد مرور 4 أشهر من المنافسات الرسمية هذا الموسم، فإننا نجد وضع بيانيتش في برشلونة يثير للقلق، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الكثير من المباريات.

وأردفت: في المباراة الأخيرة ضد أتليتك بلباو يوم الاربعاء الماضي، قام بيانيتش بالاحماء طوال الشوط الثاني، ولكن كومان لم يشركه في اللقاء.

وأوضحت: كان للاعب الوسط تصريح سابق، بأنه لا يشعر بالراحة تجاه دوره، منذ ان جاء إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري.

وأختتمت: ان الحالة التي يعيشها ميراليم بسبب عدم إعجاب كومان بطريقة لعبه، أو غير مقتنع بأداءه في التدريبات الجماعية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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