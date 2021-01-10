هل يتم إلغاء الدورى بسبب كورونا؟.. اتحاد الكرة يجيب

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة حقيقة ما تردد حول نية اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المستشار أحمد مجاهد إلغاء بطولة الدورى الممتاز بسبب فيروس كورونا. كانت أنباء ترددت بشأن وجود قرار داخل مقر الجبلاية فى الجزيرة يتضمن إلغاء الدورى المحلي حال تزايد انتشار جائحة فيروس كورونا داخل البلاد. قالت المصادر إنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي قرارات جاهزة لدى الجبلاية أو خطط لإلغاء بطولة الدورى الممتاز، لافتا إلى أن أى قرار فى هذا الصدد يكون من جانب الحكومة لا سيما وأن هناك شقا طبيا فى الأمر الذى يستوجب إدلاء الخبرات الطبية بدلوها فى ذلك الملف الشائك. يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن 9 قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.