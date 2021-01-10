الحسم يقترب.. تطور مفاجئ فى الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد

اقترب مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الرحيل بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي.



وقال عصام سالم، المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، فى تصريحات إذاعية مع برنامج "مع شوبير"، إن ناديه اقترب من إعلان الموافقة على احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى صفوف سانت إيتان الفرنسى خلال ساعات.



وأضاف: "خلال وقت قليل سوف يعلن الزمالك موافقته على احتراف مصطفى محمد فى صفوف سانت ايتان الفرنسى، كل الطرق تؤدى لذلك فى ظل تمسك اللاعب بالاحتراف".

على الجانب الآخر، أعلن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لكرة القدم في الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء بناءً على الاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال يونس، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدا يعتبر آخر يوم ليا في نادي الزمالك بناءً على اتفاقي مع الوزير المحترم أشرف صبحي ومجلس الإدارة المميز برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز المحترم هو ومجلسه الموقر".

وأضاف: "التزمت بهذا التكليف محدد المدة وتحمّلته بأمانة، تحملته بحب واحترام وبضمير لكيان الزمالك وجماهيره العاشقة الملهمة، بشكر بكل احترام طارق حشيش، المسئول المالي، ومعه اللجنة التنفيذية المكملة لمجلس الإدارة، رغم خلافاتنا الإيجابية لصالح الكيان".

وأكمل: "شكرا لكل جماهير الزمالك المحترمة المساندة للكيان، بشكر جدا عبد الحليم علي، وحسين السيد الرائع، وخالد رفعت المتميز، ونصر عزام، وأشرف قاسم، والنجم عادل عبد الواحد".