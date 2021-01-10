خبر سار لجماهير النصر السعودي

كشف تقرير صحفي، اليوم، الأحد، عن موعد عودة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، للمشاركة مع فريقه، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، سيعود للمشاركة مع فريقه في الجولة الـ 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه النصر نظيره الوحدة على ملعب “مرسول بارك”، في 20 يناير الجاري.

ويواصل حمد الله غيابه عن صفوف فريقه خلال المواجهة أمام الرائد، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري.

وكان عبد الرزاق حمد الله تعرَّض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر أمام الباطن في الجولة التاسعة.