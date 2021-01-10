يوفنتوس يسعى لضم ساسولو إلى قائمة ضحاياه بـ الدوري الإيطالي

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، والدخول في المربع الذهبي.
كان فريق يوفنتوس حقق الفوز في آخر مباراتين بالدوري الإيطالي، على حساب أودينيزي 4 - 1، وميلان 3 - 1.
في المقابل يطمح ساسولو أيضا الذي يقدم نتائج مميزة للغاية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من البيانكونيري، للدخول ضمن الأربعة الكبار.
يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وساسولو بالدوري الإيطالي، كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3 - 3.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ساسولو صاحب المركز الثاني.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة، ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، روما مع إنتر ميلان، فيرونا ع كرتوني، أودينيزي مع نابولي، بارما مع لاتسيو، فيورنيتنا مع كالياري.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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