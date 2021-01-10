الرياضة

حازم إمام يتحدث عن "المتألق" في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - علق حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مستوى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش.

وأكد حازم إمام أن إمام عاشور، كان أفضل لاعب في فريق الزمالك، خلال مباراة طلائع الجيش، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، أمس السبت.

وأشار حازم، إلى أن إمام عاشور، لاعب مميز ويقوم بالادوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، موضحا أنه سيكون له مستقبل كبير مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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