نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم مصير نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد نادي الزمالك بشكل رسمي على أنباء رحيل أحد نجومه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد سيد زيزو مستمر في صفوف نادي الزمالك ولن يرحل في الفترة الجارية".

وتابع: "زيزو أحد الركائز الأساسية داخل صفوف نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري".

وعن رحيل مصطفى محمد عن صفوف نادي الزمالك، شدد: "مصطفى محمد سيتم حسم مصيره من قبل إدارة نادي الزمالك".