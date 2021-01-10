اللهجة بدأت تتغير.. الزمالك يعلن خبرا سارا بشأن فرجاني ساسي

أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه اقترب من تجديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق الأبيض، بعد قرار الدحيل القطرى بغلق ملف التفاوض مع ساسى فى الوقت الحالى.





وقال عصام سالم، عبر برنامج شوبير الإذاعى: "مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك لدى استقباله فرجانى ساسى فى مطار القاهرة، لمس تغييرًا كاملا فى موقف اللاعب ووكيل أعماله".



وأضاف: "ساسى بدأ يتراجع ويقول عايز أكمل مع الزمالك، وهذا بسبب أن الدحيل القطرى تعاقد مع الإيرانى على كريمى، وأغلق ملف التفاوض معه، وكذلك أداء الزمالك بدونه دفعه لمراجعة نفسه، وهذا يسهل من مهمة الزمالك فى التفاوض معه فلقد أًصبحنا فى موقف أقوى".



على الجانب الآخر، أعلن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لكرة القدم في الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء بناءً على الاتفاق مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال يونس، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدا يعتبر آخر يوم ليا في نادي الزمالك بناءً على اتفاقي مع الوزير المحترم أشرف صبحي ومجلس الإدارة المميز برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز المحترم هو ومجلسه الموقر".

وأضاف: "التزمت بهذا التكليف محدد المدة وتحمّلته بأمانة، تحملته بحب واحترام وبضمير لكيان الزمالك وجماهيره العاشقة الملهمة، بشكر بكل احترام طارق حشيش، المسئول المالي، ومعه اللجنة التنفيذية المكملة لمجلس الإدارة، رغم خلافاتنا الإيجابية لصالح الكيان".

وأكمل: "شكرا لكل جماهير الزمالك المحترمة المساندة للكيان، بشكر جدا عبد الحليم علي، وحسين السيد الرائع، وخالد رفعت المتميز، ونصر عزام، وأشرف قاسم، والنجم عادل عبد الواحد".