هيلغوا الدوري .. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بقيادة مجاهد

هاجم الإعلامى أحمد شوبير اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم فى الوقت الحالى بقيادة أحمد مجاهد .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " اللجنة الثلاثية تدير اتحاد الكرة بشكل خاطىء فى ظل قراراتها الأخيرة بشان تعديل لوائح المسابقات وعلى رأسها لائحة الدوري الممتاز " .

وأضاف أن طريقة اللجنة الثلاثية فى إدارة المسابقة تهدد استكمال الدوري فى ظل قراراتها المترددة وخاصة بعد تغييرها النظام الجيد التى كانت تتبعه اللجنة الخماسية فى تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا .

وكان شوبير أعرب عن دهشته من تعديلات لائحة المسابقات بعد انطلاق الموسم، وأن التعديل بقرار من اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، يفتح الباب أمام انهيار مسابقة الدوري هذا الموسم.

وقال شوبير إن اللائحة التي وضعها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات المستقيل، كانت تفرض عدم تأجيل أي مباراة لأي فريق إلا في حالة وجود 16 حالة إصابة كورونا، مع توقيع غرامات مالية على النادي الذي يصل عدد الإصابات به لهذا العدد بسبب الإهمال، إلا أن تعديلات اللائحة فتحت الباب أمام التأجيل وفقا لرؤية لجنة المسابقات الحالية.

وأضاف أن التعديلات في اللائحة تفتح الباب أمام تأجيل المباريات كما حدث في مباراة الإنتاج الحربي وسموحة بسبب إصابات الفيروس داخل صفوف الفريق السكندري، وهو ما يهدد استقرار المسابقة ويعرضها للانهيار.

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قامت بإخطار الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات فيروس كورونا أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.