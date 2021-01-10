موعد مباراة روما ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة لـ قمة الدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره روما، اليوم، الأحد ، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 17، في مسابقة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة روما ضد انتر ميلان في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ومن المقرر ان تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 4 بتعليق رؤوف خليفة .

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين وصافته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ومواصلة مطاردة ميلان على الصدارة.

في المقابل يطمح ذئاب روما في خطف الثلاث نقاط من الأفاعي، وتقاسم وصافة الكالتشيو معه.

كان إنتر ميلان سقط أمام مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، بينما فاز روما على كرتوني بنتيجة 3 -1.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وروما في مسابقة الدوري الإيطالي، كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 -2.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 40 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الثالث بـ 36 نقطة.

وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.