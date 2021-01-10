النتائج الثقيلة في الدوري القطري تثير استياء الجماهير

أبرز تقرير صحفي، وجود حالة استياء بين الجماهير القطرية، بسبب النتائج الثقيلة التي شهدها الدوري القطري، خلال الأيام الماضية.

كان السد اكستح السيلية بثمانية أهداف دون رد، الاسبوع الماضي، بينما سحق الدحيل الوكرة بنتيجة 8 - 1.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن الشارع الرياضي أعرب من استغرابه واستيائه من النتائج الثقيلة التي شهدها الدوري القطري، خلال الجولة الـ 13.

وأضافت الصحيفة، أن الجماهير القطرية، تساءلت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن أسباب الفوارق الكبيرة بين الأندية والتي تسببت في حدوث مثل هذه النتائج التي تسيء إلى سمعة الأندية والدوري بصفة عامة، خاصة وأن قطر ستسضيف كأس العالم للأندية بعد أيام قليلة.

وأشارت الصحيفة القطرية،إلى أن الجماهير أجمعت على أن النتائج الثقيلة غير مفيدة لمسابقة الدوري، وتعرقل الجهود التي تبذلها بقية الأندية مثل العرافة وقطر والأهلي والريان من أجل المنافسة.

يذكر أن السد يتصدر جدول ترتيب القطري برصيد 35 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني.