اتجاه لمنع الحضور الجماهيري بمونديال اليد وحسم الموقف خلال ساعات

يسود اتجاه لدى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير، إلى إقامة العرس العالمى دون حضور جماهيري.



ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع مهم خلال الساعات القليلة المقبلة يجمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الرياضة، مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى للعبة، لحسم موقف الحضور الجماهيري بشكل رسمي ونهائى.



على الجانب الآخر، يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباته الجادة تحت إشراف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة روبيرتو جارسيا، المدير الفني الإسباني للمنتخب، ومجدي أبو المجد، المدرب العام، وذلك في معسكره الأخير بالقاهرة استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة العالم للرجال في نسختها رقم ٢٧ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ من الشهر الجاري.

وأعطى روبيرتو جارسيا تعليماته للاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في تنفيذ الجمل الفنية والخططية اليومية لتطبيقها في مباريات المونديال، خاصة في مباراة الافتتاح الأولى للبطولة أمام منتخب تشيلي، بطل أمريكا الجنوبية وصاحب التطور الملحوظ في مستوى لاعبيه خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي يحيط بمعسكر المنتخب الحالي بسبب السياج الحديدي الذي فرصه باروندو على اللاعبين لعدم تشتيت ذهنهم قبل الساعات الأخيرة لانطلاق البطولة يوم الأربعاء المقبل، إلا أن هناك حالة من التفاؤل ممزوج بالأمل تسود بين لاعبي المنتخب الوطني، حيث هناك إصرار كبير من جميع لاعبي المنتخب لتحقيق مفاجآت في المونديال على غرار ما حدث في بطولة العالم السابقة بألمانيا والدنمارك ٢٠١٩ والتي حجز الفراعنة خلالها مكانا بين أفضل ثماني دول في العالم لأول مرة منذ عشرين عاما.

ويضع باروندو الرتوش الأخيرة في تدريباته اليومية للمنتخب على النواحي الفنية خاصة، ويعقب ذلك محاضرة داخل الملعب لشحن الناحية النفسية للاعبين والتي يوليها باروندو اهتماما بنفس القدر للنواحي الخططية والتكتيكية.