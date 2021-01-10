نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات صن داونز مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد علي، المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي للحصول على خدماته.

وأكد خالد علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نادي صن داونز يتابع عدد من اللاعبين المصريين لضم أحدهم في الفترة المقبلة".

وتابع: "بكل تأكيد صن داونز يراقب لاعبين مصريين من أجل ضمهم، وبكل تأكيد أي لاعب من الأهلي سيكون تحت أنظارنا".

وعن التعاقد مع جيرالدو: "لم نفكر في جيرالدو مهاجم الأهلي ولم يتم عرضه علينا".