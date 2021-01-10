كواليس مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع المحترف المصري عمرو وردة في صفوف فريق باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب عمر ربيع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أمير توفيق تحدث مع وردة منذ أسبوعين ولكن اللاعب فضل الاستمرار في أوروبا على أن يحسم موقفه بداية الموسم الجديد بعد عودته إلى باوك".

وأضاف: "عمرو وردة يمتلك 3 عروض أوروبية من إيطاليا وإسبانيا واليونان واللاعب سيحسم قراره في نهاية الموسم".

وتابع: الغريب في الأمر أن بعد تحدث أمير توفيق مع وردة، قامت لجنة تخطيط الكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح برفض التعاقد مع وردة".

وفي وقت سابق أعلن نادي باوك اليوناني، عن التعاقد مع المحترف المصري عمرو وردة، قادمًا من نادي فولوس.

نادي باوك رحب بـ لاعبه القديم الذي لعب لمدة 5 أشهر مع فولوس علي سبيل الإعارة، قبل أن يلفت الأنظار، ليعود لناديه القديم بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

ورحب نادي باوك بعمرو وردة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، متمنيًا له التوفيق مع الفريق.

ولعب وردة مع فولوس هذا الموسم 10 مباريات في الدوري اليوناني، وأحرز هدفين وصنع آخرًا.